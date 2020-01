Priserna på skog fortsatte att öka under fjolåret. Allra mest i Södermanland, medan de i stället backade i Uppsala.

Uppsala är enda län där skogspriserna har sänkts. Arkivbild på skogslandskap.

Trots en inbromsning fortsatte priserna på skogsfastigheter att öka under 2019, det visar färsk statistik från fastighetsrådgivaren Svefa. Det genomsnittliga priset per skogskubikmeter ökade med 2,4 procent, från 494 kronor 2018 till 506 kronor under 2019.

Uppsala mot strömmen

Allra högst var priserna på skogsfastigheter i Östergötland, 680 kronor per kubikmeter, och lägst i Norrbotten, 250 kronor. I 16 av landets 21 län ökade priserna, i fyra län låg det still och i ett län sjönk priserna. Störst var ökningen i Södermanland med 5,4 procent medan priserna i närbelägna Uppsala i stället föll med 2 procent.

Paul Nord, affärsområdeschef Skog & Lantbruk på Svefa, har ingen riktig förklaring till varför priserna fallit i just Uppsala:

– Egentligen finns det inget som motiverar ett prisfall i Uppsala. Faktorerna med störst prispåverkan är värdet på skogen, som styrs av virkespriserna, och närhet till köpare, det vill säga folktäta regioner. Och det är inget som sticker ut i Uppsala, så kanske kan man se det som att det är köpläge i stället, säger han.

”Fjolårets stora skogsaffärer har fått mycket uppmärksamhet och bidrar till en fortsatt god investeringsvilja”, säger Paul Nord.

Närhet till marknad

– Sättningar på virkesmarknaden, som de vi såg under 2019, brukar slå igenom fortare i skogslänen än i mer tätortsnära områden. Det syns också på större prisökningarna i till exempel Södermanland, Stockholm och Västra Götaland och mindre ökningar Västerbotten, Norrbotten och Värmland.

För det kommande året tror Paul Nord att barkborrarna kommer fortsätta vara en utmaning för skogsbruket och ge ett överutbud av virke. Trots det ser han ett fortsatt stort intresse att köpa skog.

Storaffärer

– Det är en stor stabilitet i skogsbruket över tid och intresset för förnybara råvaror ökar. De stora skogsaffärer som gjorts under året, Billerud Korsnäs försäljning som var den största skogsaffären i modern tid och SCAs och Holmens uppvärderingar av egen skog, har fått mycket uppmärksamhet och bidrar till en fortsatt god investeringsvilja.

Svefas prisstatistik för skogsfastigheter baseras på samtliga genomförda affärer av landets alla mäklare under fjolåret.