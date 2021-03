Det rör sig om tre separata fastigheter i Avesta, Nora och Karlskoga som nyligen las ut till försäljning av samma säljare. Tillsammans rör det sig om 823 hektar, varav 760 hektar produktiv skogsmark och med ett totalt förråd på 125 000 skogskubikmeter.

Fastigheterna säljs tillsammans eller var för sig och det är inte bara storleken på innehavet som sticker ut, det gör även priset. Ett utropspris på 94 miljoner kronor för alla tre innebär drygt 114 000 kronor per hektar eller 750 kronor per skogskubikmeter. Det kan jämföras med medelpriset för Mellansverige på 69 000 kronor per hektar eller 483 kronor per kubikmeter, enligt prisstatistiken för 2020 från Ludvig & Co.

Exceptionellt välskött

– Det är exceptionellt välskött skog där allt är klart: Alla planteringar och röjningar är gjorda och det finns ett utomordentligt bra vägnät. Vi vet att vi ligger högt i pris men det är ett väldigt fint innehav så vi får se vad marknaden säger, kommenterar Viktor Danielsson på Karl Danielsson Egendomar, som hanterar försäljningen.

Trots att innehavet legat ute till försäljning mindre är en vecka har intresset redan varit stort, och om utropspriset håller eller ökar kan det mycket väl innebära rekord för regionen, enligt Viktor Danielsson.

Ungskog attraktivt

Och att 80 procent av skogen är yngre än 60 år minskar inte intresset, snarare tvärt om.

– Skogen är i den ålder då den växer till som mest. Tillväxten är 5 000 kubikmeter per år och de närmaste tio åren kommer det gå att ta ut 20 000 kubikmeter i slutavverkning och 28 000 kubikmeter i gallring.

– De senaste åren har det varit en trend att köparna gärna köper skog på tillväxt. Slutavverkningsskog är mer värd på rot än vad man får in för den som avverkad, säger Viktor Danielsson.