Gröna skogar i Skellefteå blev till guld när Allanova Skogsfastigheter sålde efter att ha ägt Mullberg 1:1 i tre år.

Det är inte många som lyckas mer än fördubbla sina pengar på tre år, speciellt när insatsen är nästan 17 miljoner kronor. Men så blev värdeutvecklingen för en skogsfastighet i Skellefteå som nyligen såldes för 36 miljoner kronor, enligt Affärsliv 24.

Mäklaren Lars-Gunnar Forsberg på Areal vill inte kommentera försäljningspriset men är mycket nöjd med affären:

– Det blev en bra affär och det var stort intresse med ett 30-tal spekulanter från hela landet, säger han.

Juridisk person

Enligt Affärsliv 24 ägdes fastigheten i 34 år av Norra Skogsägarna och såldes 2016 till Allanova Skogsfastigheter för 16,8 miljoner kronor. Nu annonserades den ut för 20 miljoner kronor, men efter budgivning slutade priset alltså på 36 miljoner kronor.

– Främsta orsaken till det stora intresset var att en juridisk person kunde köpa skogen, och det var också bolag som stod för den sista budgivningen. Det är väldigt sällan som vi säljer bolagsmark, det är åratal mellan tillfällena. Och nu var det bra tajming, vi fick ut den före vintern och från kollegor runt om i landet hör jag att det är bra tryck på bolagsfastigheter just nu, säger Lars-Gunnar Forsberg, och tillägger:

– Men det var också en bra och stor fastighet med bra marker i ett skifte och bra vägar.

”Det var intressenter från hela landet, en del privatpersoner men framför allt en stor grupp juridiska personer”, säger Lars-Gunnar Forsberg.

505 kronor kubiken

Fastigheten, Mullberg 1:1, ligger vid Norrlångträsk i Skellefteå kommun och är på total 775 hektar, varav 706 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet är på cirka 71 238 skogskubikmeter, 71 procent tall och en medelbonitet på 4,2 skogskubikmeter per hektar och år. Över 50 procent av förrådet är i åldrarna 10–40 år och cirka 8 500 kubikmeter finns i huggningsklasserna S1 och S2.

Ett försäljningspris på 36 miljoner kronor skulle innebära 505 kronor per skogskubikmeter. Det är nästan dubbelt så mycket som LRF Konsult anger som snittpris för norra Sverige, 265 kronor per skogskubikmeter, i sin senaste prisstatistik och även över medelpriset för Mellansverige, som ligger på 435 kronor per kubikmeter. För södra Sverige är medelpriset 707 kronor per kubikmeter.