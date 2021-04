I mars gick Setras första leverans med hyvlat konstruktionsvirke till USA. Bakom satsningen ligger det nya hyvleriet i Hasselfors där Setra nu kan tillverka hyvlade konstruktionsreglar anpassade för amerikanska byggsystem. Även timmerleveranserna har anpassats till amerikanska längder och produktionen sker enligt det amerikanska certifieringssystemet för hållfasthet.

Världens största marknad

”Att bredda exporten till USA, som är världens största träkonsumerande marknad, kommer ge oss större flexibilitet och ökad intjäningsförmåga”, säger Olle Berg, EVP Marknad och Affärsutveckling på Setra, i ett pressmeddelande.

Att komma in på USA-marknaden är just nu mycket attraktivt. Efter att ha slagit i botten i samband med Lehman-kraschen 2008 har byggandet i USA kontinuerligt ökat. Från en nivå på lite drygt en halv miljon byggstarter per år var antalet i fjol uppe på cirka 1,4 miljoner byggstarter, den högsta siffran på 14 år. I år har ökningen fortsatt och i mars låg den säsongsjusterade byggtakten på 1,74 miljoner byggstarter på helår, uppger Financial Times.

Skenande priser

Samtidigt pressas efterfrågan i USA upp av hemmafixande och renoveringsprojekt som dragits igång under pandemin. Sågverken hinner inte möta den ökande efterfrågan vilket fått priserna att skena. För till exempel byggreglar har priset fyrfaldigats på ett år, enligt analysföretaget Fastmarkets Random Lengths.

”Det är en omfattande process att starta upp försäljning i USA och vi hoppas få full utväxling relativt omgående med denna investering”, kommenterar Jonas Fintling, platschef för Setra Hasselfors.

Setras första leverans till USA gick från Varberg till Port Canaveral, Florida, och företaget planerar nu för regelbundna leveranser till huvudsakligen Port Canaveral och Baltimore.