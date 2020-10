Setras rörelseresultat sjönk med 40 procent under årets första åtta månader. Men nu syns en ljusning på marknaden.

Setra redovisar en omsättning på drygt 3 miljarder kronor för årets tre första kvartal.

Setra redovisar en omsättning på drygt 3 miljarder kronor för årets tre första kvartal, en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet gick från 95 miljoner kronor i fjol till 56 miljoner i år, vilket gav en rörelsemarginal på knappt 2 procent. Försämringen beror enligt Setra främst på betydligt lägre försäljningspriser.

Sett till enbart det tredje kvartalet var rörelseresultatet minus 3 miljoner kronor, vilket ändå var en förbättring jämfört med ett minus på 22 miljoner för samma period i fjol.

Vändning

Men enligt Setra ser det nu bättre ut: Marknaden i Europa är återigen stark och exporten från Europa till USA har ökat kraftigt. Detta, i kombination med minskade produktionsvolymer i Kanada, gör att det råder en generell brist av varor på den globala marknaden.

”Nuvarande situation med stark efterfrågan och brist på varor ger Setra möjlighet att producera för fullt under hösten. På grund av covid-19-situationen i världen är det svårt att bedöma hur marknaden utvecklas under början av 2021, men utifrån nuvarande situation på trävarumarknaden ser det betydligt bättre ut än tidigare under året”, säger Katarina Levin, Setras vd, i ett pressmeddelande.