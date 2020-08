SCA ökar avverkningen med 25 procent under den kommande femårsperioden.

SCA:s nya avverkningsplan för egen skog innebär en ökning från dagens nivå på 4,3 miljoner kubikmeter, fast under bark, per år till 5,4 miljoner kubikmeter per år.

Bakgrunden är den skogstaxering som SCA genomförde i fjol. Den visade att SCA:s virkesförråd var 11 miljoner skogskubikmeter större än tidigare beräknat och den årliga tillväxten 1 miljon kubikmeter större.

Europas största privata skogsägare

SCA är Europas största privata skogsägare med ett innehav på 2,6 miljoner hektar, varav knappt 30 000 hektar i Baltikum.

Virkesförrådet uppgår till 252 miljoner skogskubikmeter, varav 249 miljoner i Sverige.

I Sverige uppskattas den årliga bruttotillväxten till 10,5 miljoner kubikmeter per år, motsvarande cirka 4 kubikmeter per hektar och år.