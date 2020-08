Rekordpriser på skogsmark trots corona

Skogspriserna i Mellansverige ligger på rekordnivåer, enligt en ny rapport från Ludvig & Co. I södra Sverige faller i stället priserna som en effekt av angreppen av granbarkborre.

Coronapandemin har drivit på intresset att köpa skog, samtidigt som utbudet minskat. Det har lett till priser på rekordnivå i stora delar av landet.

En ny rapport från Ludvig & Co visar att coronapandemin inte haft någon avkylande effekt på marknaden för skogsfastigheter. Tvärt om har priserna stigit för att nationellt nå nya rekordnivåer, en utvecklingsmöjlighet som redan tidigare beskrivits i ATL.

För Sverige som helhet ligger priset för skogsmark nu på 461 kronor per skogskubikmeter, en ökning med 2,5 procent sen i fjol.

Ökar mest i Mellansverige

Störst är ökningen i mellersta Sverige, 6,9 procent, vilket ger ett rekordhögt pris på 482 kronor per skogskubikmeter. I norr är ökningen 5,1 procent och kubikmeterpriset 288 kronor.

Bara i södra Sverige har priserna vänt nedåt och ligger efter en minskning med 2,7 procent på 679 kronor per skogskubikmeter. Men enligt Ludvig & Co är nedgången i söder kopplad till de områden som drabbats hårdast av granbarkborren medan övriga områden i syd visar på en prisökning.

Trots stigande priser både i mellersta och norra Sverige får en köpare mer skog för pengarna där än i södra delen av landet. En investering på 3 miljoner kronor ger 100 hektar och 10 400 kubikmeter virke i norra Sverige. I Mellansverige får man 43 hektar och 6 200 kubikmeter virke för samma pengar, medan de i söder räcker till 26 hektar och 4 400 kubikmeter.

Gröna vågen-effekt

Prisökningen hittills i år är delvis kopplad till ett minskat utbud i coronakrisens spår, men inte enbart. Pandemin har också gett en slags gröna vågen-effekt där många velat göra slag i saken med att förverkliga sina drömmar.

– Det har funnits klart fler intressenter under första halvåret. Många har en dröm om att äga skog och lantbruk och det har varit en hög efterfrågan på mindre fastigheter med bostadshus, säger Per Skargren, segmentchef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Dessutom har en period med bra virkespriser gett pengar på skogskontona som nu investeras i att köpa mer skog.

– Många befintliga skogsägare vill köpa mer när det är oroligt, då känns skog som en trygg investering.

Säljarnas marknad

Om marknaden under resten av året säger Per Skargren så här:

– Vi tror att antalet säljare kommer att öka, det är verkligen säljarens marknad nu, och att priserna kommer att ligga på en stabil nivå under hösten. Räntenivån är stabil och bankerna vill gärna låna ut till skogs- och jordbruk för att få en bra riskfördelning.

Fakta: Skogsköp

Cirka 30 procent av skogsfastigheterna som byter ägare kommer ut på den öppna marknaden, resten är generationsskifte.

74 procent av köparna äger skog sedan tidigare.

Medelåldern på skogsköpare är 52 år. För säljarna är medelåldern 69 år, och 20 procent av säljarna är mellan 80 och 90 år.

43 procent av de som säljer skog är kvinnor, men kvinnor utgör bara en femtedel av köparna.

Källa: Ludvig & Co, Per Skargren