På kort tid har Europa vuxit till den näst största exportören av rundvirke av barrträ till Kina. Det skriver WRI i ett pressmeddelande. Tredje kvartalet 2018 stod Europa för 3 procent av exporten till Kina. Ett år senare var andelen 20 procent, motsvarande drygt 2 miljoner kubikmeter.

Överskott hemma

Största exportländer i Europa är Tyskland, Tjeckien, Polen och Frankrike. Samtliga har påverkats av insektsangrepp och stormar under de senaste åren vilket givit ett överskott av rundvirke på hemmamarknaderna.

Största exportör till Kina är Nya Zeeland, som under de senaste fem åren ökat sin andel från 32 till 39 procent, eller motsvarande drygt 5 miljoner kubikmeter. Under samma period har Ryssland minskat sin andel från 28 till 12 procent och Nordamerika från 21 till 13 procent.

Uruguay uppstickare

Mellan 2016 och 2018 ökade även Uruguay sin export av rundvirke av barrträ till Kina från några tusen kubikmeter till nästan 2,5 miljoner kubikmeter. Det gjorde dem till den femte största exportnationen under 2018. Under tredje kvartalet i fjol störtdök dock exporten från Uruguay till under 200 000 kubikmeter på grund av fallande virkespriser.