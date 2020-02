Under 2019 minskade avverkningsanmälningarna med 10 procent. Men efter ett rekordartat 2018 innebär det att de gick mot mer normala nivåer.

Under 2019 anmäldes 262 532 hektar för föryngringsavverkning, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Att det innebär en minskning med 10 procent jämfört med föregående år är kanske inte så konstigt: Med undantag för 2014 var avverkningsanmälningarna under 2018 de högsta någonsin, bland annat på grund av skogsbränder.

Bränderna i området under 2018 är troligen också en bidragande orsak till att avverkningsanmälningarna under 2019 minskade mest i Södra Norrland, ned 22 procent. I Götaland var minskningen 14 procent och i Norra Norrland 10 procent. I Svealand ökade däremot anmälningarna med 10 procent, och här kan stormen Alfrida i början på året ha spelat in.

Skogsstyrelsen för även statistik över andra typer av avverkningar. Till exempel så söktes det under fjolåret tillstånd för föryngringsavverkning av 3 022 hektar fjällnära skog, en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Tillståndsansökningarna för föryngringsavverkning i ädellövskog ökade med 22 procent till 1 461 hektar och ansökningar och anmälningar om avverkning för andra ändamål än virkesproduktion uppgick till 6 632 hektar.