För landet som helhet minskade avverkningsanmälningarna svagt under fjolåret. Förutom i fjällnära skog.

Under 2020 anmäldes 267 360 hektar skog för avverkning, enligt preliminära siffror från Skogsstyrelsen. Det innebär en minskning med 2 procent jämfört med 2019.

Men i fjällnära skog var trenden den motsatta. Där avverkningsanmäldes 14 321 hektar, fem gånger så mycket som 2019. Bakom ökningen ligger fjolårets avgörande i de så kallade fjällnäramålen, rättsfall där det slogs fast att staten är skyldig att betala ersättning till markägarna om de inte beviljas avverkningstillstånd i fjällnära skog.

Stark slutspurt

Även om avverkningsanmälningarna gick ned sett till hela året i fjol så slutade 2020 med en stark uppgång under december. Då ökade den anmälda arealen med 33 procent jämfört med samma månad 2019. Störst var ökningarna under december i Södra Norrland, upp 83 procent, och Götaland, upp 44 procent. Även i Svealand ökade anmäld areal under december med 16 procent samtidigt som de minskade med 7 procent i Norra Norrland.

Slutliga siffror för avverkningsanmälningar under 2020 publiceras av Skogsstyrelsen den 23 februari.

