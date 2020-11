En miss av Naturvårdsverket gjorde att länsstyrelsernas underlag för årets licensjakt på varg visade beräknad storlek på stammen före valpning istället för efter. Nu görs beräkningarna om.

Inför licenstilldelningen på varg gör forskare vid SLU en beräkning av hur stor vargstammen väntas vara efter jakten. Forskarnas beräkningar är sen underlag för länsstyrelsernas beslut om licensjakten, som i år blev en tilldelning på 24 vargar i fyra län.

Underlaget till beräkningarna får forskarna från Naturvårdsverket. Men i år gick det fel, forskarna fick underlag för att beräkna vårstammen, före valpning, i stället för höststammen.

– Vi har nu gett forskarna i uppdrag att göra en ny beräkning. Troligen är den klar i slutet på nästa vecka, säger Jens Andersson, handläggare vid Naturvårdsverket.

Misstaget upptäcktes av Jägareförbundet, som också påtalade felet för Naturvårdsverket.

”Tyvärr är det inte första gången som vi hittar fel i myndigheternas beslut kring vargförvaltningen. Fast det är absurt att en ideell förening måste granska myndigheterna så att de gör rätt”, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, i ett uttalande på förbundets hemsida.

– Vi uppskattar att parter lyfter oklarheter och vi kommer nu se över beskattningsmodellerna för alla djurslag så att det inte finns några oklarheter. Det är speciellt viktigt vad gäller varg, och behöver vara tydligt för alla parter, säger Jens Andersson.

Jägareförbundet har gjort egna beräkningar som visar att det finns utrymme att fälla ytterligare 36 vargar. Men Jens Andersson vill inte kommentera hur SLU:s nya beräkningar kan komma att påverka licensjakten.

– Ett genomsnittligt år ökar höststammen från år till år. Men det är stora variationer mellan olika år. Under de senaste åren fem åren har det förekommit att tillväxtfaktorn varit nära eller under 1, det vill säga att stammen legat still eller minskat, även när det inte varit licensjakt. De här osäkerheterna måste beräkningsmodellerna ta hänsyn till, säger han.

När de nya beräkningarna är klara är det upp till länsstyrelserna att ta beslut om det påverkar licensjakten, som hålls mellan 2 januari och 15 februari.