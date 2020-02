Rottneros hade bra snurr på produktionen under fjolåret. Trots det minskade vinsten, bland annat på grund av sjunkande massapriser.

Med ett nytt produktionsrekord på 406 000 ton ökade Rottneros omsättningen med 5 procent till knappt 2,4 miljarder kronor under 2019. Men att massapriset under året föll med runt 30 procent gjorde samtidigt att rörelseresultatet föll till 268 miljoner kronor, att jämföra med 295 miljoner kronor under 2018. Nettoresultatet föll med 12 procent till 194 miljoner kronor.

Köpt skogsentreprenör

För 2019 föreslår Rotteros styrelse en ordinarie utdelning på 40 öre per aktie samt en extra utdelning om 20 öre per aktie, vilket skulle innebära att 47 procent av nettoresultatet delas ut.

Under slutet av fjolåret köpte Rottneros även råvaruföretaget Nykvist Skogs AB, en skogsentreprenör i Värmland, för att öka tillgången till råvara från privata skogsägare.