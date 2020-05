2019 hände det mycket med bolagsskogen. Försäljningen av Bergvik Öst till AMF för cirka 38 500 kronor per hektar satte en ny prisnivå för bolagsskog, och ledde till att såväl Holmen som SCA och Stora Enso omvärderade sina skogsinnehav.

Priset för Bergvik Öst kan jämföras med prisstatistiken från Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) för 2019. Där låg skogsmarkspriserna för norra Sverige i genomsnitt på 28 846 kronor per hektar och i mellersta Sverige på 66 667 kronor per hektar.

Statistiken från Ludvig & Co baseras på priserna på privatmarknaden, och innebär att medelfastigheten på cirka 40 hektar skulle kosta runt 1,2 miljoner kronor i norr och 2,7 miljoner kronor i mellersta Sverige. Det är en ganska ansenlig investering för de flesta privatpersoner, och ett alternativ för den som vill investera en mindre summa i skog kan vara att köpa aktier i ett skogsföretag.

Industrin på köpet

I sin årliga Skogsrapport har Svefa räknat ut hur mycket skog som aktier för 100 000 kronor i olika skogsbolag skulle ge. Mest skog för pengarna, 2,7 hektar, ger aktierna i SCA. För samma summa ger aktierna i Stora Enso och Holmen 1,6 respektive 1,5 hektar. Det kan jämföras med vad samma summa skulle räcka till på den privata marknaden: I norra Sverige skulle 100 000 kronor ha räckt till knappt 3,5 hektar och i Mellansverige till 1,5 hektar.

Det förutsätter förstås att man hittar så pass små fastigheter, och i jämförelsen ”skog för pengarna” står sig aktierna rätt så bra. Och då har Svefa ändå inte räknat in värdena av företagens industridelar, de får man så att säga på köpet. Dessutom baseras beräkningen på företagens röststarkare A-aktier, och med de billigare men röstsvagare B- eller R-aktierna blir det ännu mer skog för pengarna.