Stark timmermarknad gör att Mellanskog höjer priset på timmer med 20-50 kronor per kubikmeter toppmätt, beroende på geografi. Samtidigt inför Mellanskog en differentiering av massavedspriset mellan medlemmar och icke-medlemmar. Det innebär att de som inte är medlemmar i fortsättningen får 20 kronor lägre betalt per kubikmeter fast under bark för massaveden.

”Många söker sig till Mellanskog, vi kan redan nu konstatera att medlemsantalet ökat under 2020. En stark skogsägarförening innebär en kraftfull aktör på virkesmarknaden och en tydlig röst för rätten att äga och bruka sin skog, därför vill vi bli ännu fler”, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog, i ett pressmeddelande.

"Nu blickar vi framåt mot 2021 och jag tror att Mellanskogs position kommer att stärkas ytterligare under året", säger Fredrik Munter.

Stärka mervärdet

Förändringarna av virkespriserna är en del av en långsiktig strategi att stärka mervärdet med medlemskap i föreningen, ett arbete som inleddes redan i mitten av fjolåret genom införandet av en medlemspremie på 30 kronor per kubikmeter på timmer.

Dessutom gör förändringar i industristrukturen att Mellanskog nu tar bort granmassaved som sortiment i Härjedalen och Hälsingland, och i Örebro, Dalarna och Gästrikland justeras priset på granmassaved ned till samma nivå som barrmassaved.

Samtidigt sänks priset på bränsleved med 30 kronor per kubikmeter fast under bark i områden som drabbats hårt av angrepp av granbarkborre; Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Stockholm. Orsaken är ett mycket högt utbud och stora lager i området.