Skogsstyrelsen: ”Hög tid att bekämpa borrarna”

Förra veckan berättade vi om hur granbarkborrarna börjat svärma i många delar av landet och rekordsiffror visade bland annat att Örebro och Björklinge i Uppland fångat 12 000 granbarkborrar i sina fällor.

Efter ytterligare en vecka, som dessutom bjudit på högsommarvärme på många håll i landet, är rekordet återigen slaget.

– Det ligger på mycket höga nivåer på många ställen. Även i Skåne, Blekinge och Halland där fångsten varit relativt liten har det ökat rejält bara under den senaste veckan, säger Lennart Svensson som är nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Flest borrar i Nykvarn

Flest granbarkborrar under vecka 22 fångades in i Nykvarn med en siffra som uppgick till 13 333 stycken. Strax därefter kommer Nyköping som fångat in 12 260 och i Flen 11 995.

– Det är värmen som triggar. Att det är mer i exempelvis Nykvarn än på andra ställen har att göra med den lokala miljön runt fällorna men även om det varit stora angrepp där tidigare, säger Lennart Svensson.

Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Om vi kommer att få se ytterligare ökning av granbarkborrar framöver beror främst på om värmen håller i sig eller inte.

– Förmodligen är huvudsvärmningen över nu så det kan bli lite lugnare i tre-fyra veckor – med förutsättning att temperaturen håller sig till det normala. Håller värmen i sig kan det se annorlunda ut med ytterligare en svärmning senare i sommar, säger Lennart Svensson.

Hög tid att börja bekämpa

Med tanke på den stora ökningen rekommenderar nu Skogsstyrelsen alla skogsägare att undersöka om borrarna angripit och i så fall försöka transportera bort det skadade virket snarast möjligt.

– Vanligtvis har man 8-10 veckor på sig, men det kan gå snabbare om det är väldigt varmt. Det bästa är att avverka och transportera bort inom 2-3 veckor men det är såklart en utmaning både att hitta skadan och få ut virket snabbt, säger Lennart Svensson.

Skogsstyrelsen samarbetar med Södra, Mellanskog och Hushållningssällskapet och för varje vecka statistik över hur många insekter som fångats in i de 60 fällorna som finns i hela landet. Här kan du se hur många granbarkborrar som fångats in på de olika mätstationerna ute i landet.