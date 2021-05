Arkivbild.

Den svenska exporten av sågade trävaror föll under januari och februari med 16 procent i volym jämfört med motsvarande period i fjol, enligt statistik från Skogsindustrierna. Det kan verka märkligt mot bakgrund av de många rapporterna om galopperande efterfrågan.

Låga lager

Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna, ser främst två förklaringar:

– Dels var lagren av trävaror låga vid årets början så det fanns helt enkelt inte mer att exportera, dels har det varit fortsatta störningar i transporterna och med tillgången på containrar, säger han.

”Trots att jag letar med ljus och lykta efter något som skulle kunna dämpa konjunkturen för sågade trävaror så hittar jag just nu inget”, säger Christian Nielsen.

De störningarna förbättrades troligen inte heller av att fartyget Ever Given satt på tvären i Suezkanalen under en vecka i slutet av mars. Något som däremot har förbättrats är produktionen i de svenska sågverken:

– Under januari och februari var det lite lägre produktion på grund av kyla och mycket snö. Det rör sig mest om internlogistik, truckar som frös, lägre såghastighet på grund av fruset timmer etcetera. Men efterfrågan har hållit i sig även under mars och april och nu producerar alla så mycket det kan, säger Christian Nielsen.

Efterfrågan håller i sig

Draglok på marknaden är USA, där byggandet gått upp snabbt, och Storbritannien.

– I Storbritannien gick aktiviteten ned i fjol våras på grund av pandemin. Det försökte de ta igen med en stark import under hösten. Men den höga efterfrågan har fortsatt även i år, och nu är det inte för att de försöker ta igen tappet utan troligen på grund av mer hemmafixande, olika stimulanspaket och boendeförbättringar.

Inte heller Brexit har inneburit några större störningar.

– För svensk del har det gått oerhört smidigt, då har det varit värre för de som kört med lastbil från Centraleuropa. Troligen bidrog det att Brexit blev så utdragen, det blev gott om tid att förbereda sig.

Och just nu har Christian Nielsen svårt att hitta några moln på sågverkshimlen.

Prisglapp

– Jag trodde att den höga efterfråga från USA och Storbritannien skulle mattas av, men det har den inte gjort. Samtidigt finns en uppdämd efterfrågan från Kina, Mellanöstern/Nordafrika och även delar av Centraleuropa. Med rekordpriser i USA har de marknaderna fått stå tillbaka. Trots att jag letar med ljus och lykta efter något som skulle kunna dämpa konjunkturen hittar jag just nu inget.

Även sågverkens råvarutillgång är bra, enligt Christian Nielsen.

Men tittar man på listpriserna för timmer så har de lite svårt att hänga med prisindex på sågade trävaror. Mellan januari 2020 och mars 2021 har indexet för exportpriser gått upp med hela 38 procent och för hemmamarknaden med 26 procent, uppger Christian Nielsen. Samtidigt har priserna på timmer bara gått upp med 4,8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol, enligt Skogsstyrelsens statistik.