Jägarprovledare döms till fängelse för mutbrott

Sammanlagt stod tre män åtalade i härvan, två provledare och en man som misstänks ha förmedlat personuppgifter till de andra två. De båda provledarna ska tillsammans ha registrerat in godkända jägarprover in i naturvårdsverkets databas och i jägarbevis, utan att proven aldrig genomförts, i utbyte mot betalning. Domen menar att provledarna fått minst 2 000 kronor per person i utbyte mot de falska provregistreringarna.

Totalt ska uppemot 40 personer köpt de falska proven. Den ena provledaren, en man i 40-årsåldern, ska ha genomfört brotten under perioden 2013-2017 medan den andra provledaren, en man i 50-årsåldern, ska bara ha varit delaktig under 2017.

Fängelse på ett och ett halvt år

De båda provledarna har båda erkänt till brotten och döms därefter för grovt tagande av muta och osant intygande. Provledaren i 40-årsåldern döms till ett och ett halvt års fängelse medan provledaren i 50-årsåldern döms till samhällstjänst på 160 timmar.

Den tredje mannen som stod åtalad i härvan frikändes ifrån inblandning i mutbrotten men dömdes i stället dopningsbrott, ringa narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning. Mannen dömdes till böter.