I studien har forskare från Grimsö forskningsstation analyserat dödsorsaker med hjälp av data från 343 DNA-identifierade vargar mellan 2001 och 2017. 30 procent dog av legal jakt, 7 procent dog en naturlig död, 6 procent dog av känd illegal jakt och 2 procent i trafiken.

Men den allra största delen, 55 procent, försvann utan förklaring.

För att få klarhet i vad som låg bakom försvinnandena specialstuderade forskarna dödsorsakerna för 28 döda sändarförsedda vargar. I den gruppen hade 64 procent dött av illegal jakt, 18 procent dog en naturlig död, 11 procent dog av legal jakt och 7 procent i trafiken.

Stagnerar

Sammantaget konstaterar forskarna att vargstammen nu stagnerar på grund av ökande dödlighet och att största delen av dödligheten utgörs av illegal jakt.

Den svenska vargstammen har ökat sedan etableringen på 1980-talet, men den utvecklingen bröts 2015. Mellan 2001 och 2017 ökade antalet revir från ett 10-tal till drygt 60. Antalet försvunna vargar låg under åren 2001-2010 på ett fåtal individer per år. Men 2011 kom en kraftig ökning och 2016-2017 försvann runt 30 vargar per år.

Studien visar också att försvinnandena minskade med en ökad legal jakt samt att det inte fanns något samband mellan den genomsnittliga inavelsnivån och frekvensen av försvinnanden.