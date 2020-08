Under första halvåret har den svenska exporten av sågade trävaror till USA nära nog fördubblats. Samtidigt har också priserna i USA fördubblats efter neddragningar på kanadensiska sågverk.

Den svenska exporten av sågade trävaror till USA ökade med 82 procent under första halvåret. Det gör att USA, som normalt sett är en ganska liten marknad för Sverige, gått upp till en niondeplats bland Sveriges exportmarknader, strax efter Tyskland och Japan.

Samtidigt har priserna rusat på USA-marknaden. Enligt Dagens Industri har terminspriset på sågade trävaror på råvarubörsen i Chicago gått upp med 104 procent hittills i år till den nya rekordnivån 828 dollar per tusen board feet. Det är nästan 30 procent över det tidigare rekordpriset på 651 dollar.

En stor del av förklaringen till prisrusningen ligger i att kanadensiska sågverk drog ned på produktionen under inledningen av pandemin. Men pandemin innebar ingen minskad konsumtion av trävaror, tvärt om ökade både husbyggande och hemmasnickrande under våren.

Hög konsumtion

Pandemins påverkan på den kanadensiska ekonomin syns också tydligt på landets BNP-utveckling. Under andra kvartalet rasade Kanadas BNP med 38,7 procent som en följd av att stora delar av landet var i lockdown för att hindra virusspridningen. BNP-raset skedde under mars och april men under juli kom en vändning med en ökad tillväxt på 6,5 procent. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, säger till DI att samtliga kanadensiska sågverk nu åter verkar producera för fullt och aktuella prisuppgifter för juli ligger också relativt stabila, i kronor.

Men prisrusningen på USA-marknaden har samtidigt i viss mån motverkats av valutautvecklingen. Mellan april och juni gick snittkursen för dollarn ned med 7 procent jämfört med kronan.