Flytande biogas direkt från processvattnet

Det våras för biogasen. Forskarna brukar säga att Sverige med enkla medel skulle kunna öka produktionen av biogas från dagens omkring 2 terawattimmar till totalt 7 terawattimmar. Men det bör också påpekas att många i den samlade skaran av forskare har betydligt högre ambitioner än så. När vissa forskare påstår att det lägsta målet borde vara 15 terawattimmar före 2030, förstår alla att det finns möjlighet att växa och ta marknadsandelar.

Ett steg i den riktningen tas nu av Gasum, som med sin nya anläggning i Nymölla har en årlig kapacitet att försörja motsvarande 200 lastbilar med flytande biogas. Anläggningen är den första i sitt slag i Sverige som producerar flytande biogas med hjälp av det organiska material som finns i pappersbrukens processvatten, i det här fallet Stora Ensos fabrik i Nymölla.

Jämfört med konventionella drivmedel ska biogasen minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, enligt Gasum. Vid andra anläggningar i landet är det inte helt ovanligt att ankommande lastbilar kan tanka biogas redan på avlämningsplatsen, men hur det blir i Nymölla är ännu inte klart.

Däremot finns det en tankstation i närbelägna Kristiansstad, som Gasum räknar med att kunna försörja.

Med hjälp av det organiska materialet i processvattnet kommer Gasum att producera 75–80 GWh flytande biogas varje år i Nymölla. Investeringen på 450 miljoner kronor delas mellan Stora Enso och Gasum, som går in med merparten av beloppet, totalt 270 miljoner kronor. Stora Enso har gått in med 50 miljoner kronor i projektet och resten täcks upp av ett statligt bidrag via Klimatklivet som går in med 121,5 miljoner kronor.

Biogasen förvätskas sedan vid 162 minusgrader, och kommer därefter att levereras till tankstationer över hala landet, enligt Gasum.