För landet som helhet minskade den avverkningsanmälda arealen med 5 procent, till 244 885 hektar, till och med november i år. I 15 av 21 län minskade anmälningarna, allra mest i Stockholms län där de sjönk med 29 procent och i Skåne där nedgången var 19 procent. Det framgår av Skogsstyrelsens senaste statistik.

Men minskningen gäller inte de fjällnära skogarna, där intresset att avverka i stället var rekordhögt. Till och med november i år hade avverkningsansökningar för 12 610 hektar fjällnära skog inkommit, vilket är nästan fem gånger så stor areal som under motsvarande period 2019.

Större delen av ansökningarna inkom under september. Men även under november inkom ansökningar på 1 045 hektar, också det nästan fem gånger så mycket som under november i fjol.

Bakom ökningen av ansökningar i fjällnära skog ligger den dom som tidigare i år slog fast att staten måste betala ersättning till markägaren om det blir avslag på avverkningsansökningarna.