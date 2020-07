Trots bättre betalt för virket sjönk lönsamheten i skogsbruket under fjolåret. Kostnaderna ökade mer än intäkterna, bland annat på grund av dyrare avverkningar efter stormar och insektsangrepp.

Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät om kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket visar att den genomsnittliga virkesintäkten vid väg ökade med 1,6 procent, till 456 kronor per kubikmeter fast under bark, under 2019. Samtidigt ökade de totala skogsbruks­kostnaderna på det egna skogsinnehavet med 5,5 procent, vilket innebär att lönsamheten i skogsbruket minskade.

Ökande kostnader

Flera orsaker bidrog till de ökade kostnaderna. I södra Sverige ökade drivningskostnaderna på grund av stormfällningar efter stormen Alfrida och efter skador av granbarkborre. Dessutom ökade kostnaderna för skogsvård jämfört med 2018. Under 2019 ökade hjälpplanteringarna efter torrsommaren 2018 och kostnaderna för röjning ökade med 6 procent. Samtidigt ökade också transportkostnaderna från skog till industri med 4,6 procent, och i norra Sverige ökade även kostnaderna för skogsbilvägar.

Sjunkande lönsamhet

Som ett mått på skogsbrukets lönsamhet beräknar Skogforsk ett Skogsbruksindex, som är virkesvärdet delat med skogsbrukskostnaden. 2018 var skogsbruksindex 1,94 för att 2019 falla till 1,84. Även sett över längre tid har skogsbrukets lönsamhet, och därmed Skogsbruksindex, sakta men säkert minskat. 2000 låg det på 2,29, vilket innebär en minskning med 20 procent på lika många år.