Finland flyger in arbetskraft till skogen

I Finland förbereds just nu en luftbro till Ukraina för att hjälpa de säsongsarbetare som behövs i jord- och skogsbruket att komma in i landet. Nu efterlyser flera organisationer tydligare direktiv till svensk gränspolis.

1 500 utländska säsongsarbetare räknar Jord- och skogsbruksministeriet i Finland med till årets produktion i de gröna näringarna. Två tredjedelar av dessa säsongsarbetare förväntas komma från Ukraina, resten från EU-länder som bland annat Rumänien, Bulgarien och de baltiska länderna.

För att arbetarna från Ukraina ska kunna ta sig till Finland planerar man nu att chartra ett antal passagerarflyg. Biljetterna betalas av de företag i Finland som behöver arbetskraft.

– Vi försöker hålla priset under 300 euro, säger Marko Mäki-Hakola, näringspolitisk chef på MTK, Finlands motsvarighet till LRF.

Staten har hjälpt till

Enligt honom kan de första flygen möjligen gå under slutet av den här veckan. Majoriteten av den personal som flygs in kommer att jobba med uppgifter inom jordbruket. Staten har inte bidragit ekonomiskt, men hjälpt till i planeringsarbetet, och skapat förutsättningar för att de säsongsanställda ska komma in i Finland på laglig väg.

Hur skulle de gröna näringarna i Finland klara sig utan dessa 1 500 inresta arbetare?

– Det skulle vara nästan omöjligt, säger Marko Mäki-Hakola.

Arbetsgivarna ska också ordna karantänlokaler där all inrest arbetskraft först ska tillbringa fjorton dagar för att visa att de inte har några coronasymtom.

Generellt inreseförbud

Precis som i Sverige råder ett generellt inreseförbud och gränsbevakningsväsendet avgör från fall till fall om inresetillstånd ska beviljas. Men i Finland har Jord- och skogsbruksministeriet sammanställt en lista med vilka arbetsuppgifter som är kritiska ur försörjningssynpunkt och för vilka företagen behöver säsongsarbetskraft.

Där står det tydligt att en av de arbetsuppgifter som är nödvändiga för ”försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion” är skogsplantering och gallring.

Amelie Berg är jurist på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv som bland annat har medlemmar inom de gröna näringarna. Hon har svårt att förstå varför de svenska myndigheterna inte kan lämna lika tydliga direktiv:

– Här utgår gränspolisen från en EU-rekommendation som talar om säsongsarbetare inom ”agriculture” och tolkar det som att det enbart handlar om jordbruk. Det är vanligt inom EU att det görs en vidare tolkning av begreppet som även inkluderar skogsbruk.

– I andra länder, inte bara Finland utan även i Ungern, Italien och Spanien, inkluderas bland annat skogsbruk i begreppet.

Vad tror du skulle hända om Sverige följer Finlands exempel och ger gränspolisen tydligare direktiv?

– Om även inresetillstånd för skogsarbete skulle omfattas vore det oerhört betydelsefullt. Företag inom skogsnäringen är i behov av ett stort antal säsongsanställda för att kunna bedriva sina verksamheter.

Annorlunda mot Sverige

Organisationen Gröna Arbetsgivare har många medlemmar som reagerat på skillnaderna mellan hur Sverige och Finland hanterar frågan om skogsbrukets behov av utländsk arbetskraft.

– Det är inte så att våra medlemmar inte vill anställa svenskar. Utan anledningen är att de behöver erfaren personal med kapacitet att klara av det som krävs. Det handlar om personer som redan fått ett anställningskontrakt, och som kanske är på väg till företaget för tredje eller fjärde året i rad, och som företaget planerat för under många månader. Det går inte att ställa om på någon dag, säger Emma Terander på Gröna Arbetsgivare.

Enligt ATL:s källor har minst ett svenskt bolag planerat att skicka ett flygplan till Ukraina för att hämta planterings- och röjningspersonal så snart det är klart att de släpps in i Sverige. Ingen har dock hittills öppet velat bekräfta uppgiften.

Läs också: Inreseförbudet stoppar utländska skogsarbetareLäs mer: Skogsbolagen öppnar för mer svensk arbetskraft