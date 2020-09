Ferry Svan och Emil Hansson bjöd bägge på topplaceringar under tävlingarna i timbersports som gick av stapeln i München under förra helgen.

Emil Hansson slutade som tvåa i Six nations cup efter en tuff start.

Under söndagen inledde Emil Hansson med att bli diskvalificerad från sin första gren Stock saw. Trots det gjorde han en vändning under de resterande grenarna och kammade hem en silvermedalj i Six nations cup. Han slog dessutom ett nordiskt rekord i grenen Underhand chop.

– Jag är ganska nöjd med tävlingen. Det är bra att de internationella tävlingarna har börjat så att vi kan komma ut och tävla och komma i gång i tävlingsrytmen igen, säger Emil Hansson i tv-sändningen från tävlingen.

Ferry Svan tog guld

Senare på kvällen, var det dags för nästa svensk att ta plats på prispallen. Ferry Svan vann Four nations cup, och bjöd även han på ett nordiskt rekord i grenen Springboard.

– Jag visste att jag hade en chans att vinna, så jag gick för vinsten helt klart. Jag behöll lugnet och kunde göra en bra tävling hela vägen. Nu ska jag behålla formen tills nästa tävling, säger Ferry Svan.