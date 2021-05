Lär dig mer om skogen på exklusiv skogskväll

Edvard Hollertz, ledarskribent på ATL.

Den 19 maj bjuder Virkesbörsen in till en skogskväll i samarbete med ATL och Ludvig & Co. Detta är en möjlighet att lära sig mer om virkesmarknaden, enligt Per Hedberg, grundare av Virkesbörsen.

– Du kommer att få höra det senaste om marknaden för skogsfastigheter. Dessutom allt du behöver veta om en glödhet virkesmarknad och hur du stärker lönsamheten i ditt skogsbruk, säger Per Hedberg.

Från ATL medverkar skogsreporter Ulf Aronsson som bland annat kommer berätta om utvecklingen av vilt i svenska skogar och hur det påverkar skogsnäringen.

– Jag kommer att prata lite om skog och vilt och balanserna mellan viltstammar, skogstillväxt, klimatanpassning och biologisk mångfald, säger Ulf Aronsson.

Ulf Aronsson, skogreporter på ATL.

Dessutom kommer ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz att ta upp frågeställningen ”Törs man säga att man är skogsägare?” med anledning av den senaste tidens hårda debatt kring hur man ska bruka skogen. Frågor om skog och skogsbruk är just nu glödheta i den politiska debatten.

– Löftet om att stärka den privata äganderätten till skog gjorde Stefan Löfven till statsminister efter förra valet. Nu ser det löftet ut att vara på väg att brytas. Vad betyder det här för skogsägaren? Och kan skogspolitiken avgöra vem som blir statsminister efter valet, frågar sig Edvard Hollertz.

Kanske får vi några av svaren den 19 maj.

Digital skogskväll för dig som läser ATL 19/5 kl 19.00

Tillsammans med ATL och Ludvig & Co arrangerar Virkesbörsen en digital skogsägarkväll med fokus på skog- och fastighetsmarknaden. Under kvällen så kommer vi att få lära oss om skogen som investering vs. börsen, virkesmarknaden och bankens syn på skogsaffären.

Program – 19 maj kl 19:00

19:00 – Välkomna med Carl Johan Moberg, Virkesbörsen

19:05 – ATL, tidningen för ett lönsamt skogsägande med Lilian Almroth, Chefredaktör ATL

19:10 – Aktuellt från skogen med Ulf Aronsson, Skogsreporter ATL

19:20 – Fastighetsmarknaden med Markus Hellin, Chefsmäklare Ludvig & Co

19:35 – Törs vi prata om skogen? med Edvard Hollertz, Ledarskribent ATL

19:45 – Kommer rekordpriserna på timmer fortsätta? med Per Hedberg, Ekonomi- och analyschef, Virkesbörsen

19:55 – Virkesexperten ger sina bästa tips med Carl Johan Moberg, Virkesexpert, Virkesbörsen & ATL

20:05 – Avslut och frågor

Det kostar inget att delta.

Här anmäler du dig: www.virkesborsen.se/atlafton

Erbjudande till ATL:s läsare från Virkesbörsen

Virkesbörsen har tagit fram ett erbjudande att testa Virkesbörsen (en gratis Guldannons värd 1500kr) för ATL:s läsare. För att ta del av det erbjudandet, klicka här.