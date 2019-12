Skogsfond Baltikums nyemission tillförde företaget 87,2 miljoner kronor, det stod klart när teckningstiden gick ut den 12 december. Det var något under det högsta beslutade beloppet på 104 miljoner kronor.

”Denna nyemission gör att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet enligt plan. Vi har ett stort antal skogsförvärv under förhandling och ser fram emot vidare expansion”, säger bolagets VD Carl Olén, i ett pressmeddelande.

Konsoliderad portfölj

Fondens verksamhet går ut på att köpa baltiska skogsfastigheter på i genomsnitt 15 hektar, utveckla innehaven genom till exempel plantering, röjning, avverkning med mera för att sedan sälja en konsoliderad skogsportfölj. Med start i år och avyttring 2026 är målsättningen en värdeutveckling på 7-9 procent per år under placeringens livslängd.

Enligt Skogsfond Baltikum visar de senaste årens portföljförsäljningar i Baltikum att de betalar sig avsevärt bättre än prisnivån på enskilda skogsfastigheter, som ligger på cirka 18 euro per skogskubikmeter. När Foran sålde 56 000 hektar till Ikea låg priset på 26 euro per kubikmeter, och det gjorde det också när SCA köpte 10 000 hektar av Latvian Forest Company. När Bergvik sålde 111 000 hektar skog till Södra landade priset på 31 euro per kubikmeter.