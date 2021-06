”Massor av ny skog på gång i Danmark”. Det utropar den danska Lantbruksstyrelsen glatt åt det stora intresset för att plantera igen privat jordbruksmark med skog. Totalt kom det in 482 ansökningar under fjolåret, 420 beviljades och får dela på ett stöd på sammanlagt 68 miljoner danska kronor, motsvarande 35 000 danska kronor per hektar i genomsnitt.

”Vi är verkligen glada över det stora intresset för att plantera skog, så att mera jordbruksmark ersätts med natur”, säger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhetschef på Lantbruksstyrelsen, i ett pressmeddelande.

25 ton kväve

Totalt ska detta resultera i 1 945 hektar ny skog i Danmark. Syftet med stödet, som är helt finansierat av EU, är bland annat att minska kväveläckaget till vattendrag och sjöar. Om alla beviljade projekt från fjolårets ansökningar genomförs skulle det kunna minska kväveläckaget till vatten med 25 ton kväve per år.

Även i år går det att söka pengar för skogsplantering på jordbruksmark i Danmark när en ny ansökningsrunda öppnar 1 juli.