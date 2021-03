Den genetiska variationen i granskogar skiljer sig inte nämnvärt mellan unga planterade skogar och äldre granskogar i naturreservat, sisar en ny avhandling.

Genetisk diversitet, det vill säga variationen i organismers arvsmassa, är nödvändig hos alla arter för att bevara möjligheten att anpassa sig till förändrade klimat och nya miljöer. I sin doktorsavhandling har Helena Eklöf, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, undersökt hur det svenska skogsbruket, med avverkning och återplantering över stora ytor, påverkat granens genetiska diversitet.

Ingen skillnad

Hennes jämförelser mellan gamla granskogar i naturreservat med unga, återplanterade granskogar i Västerbotten visar att det inte är någon nämnvärd skillnad i genetisk diversitet.

”Trots att vi i dag inte ser en större skillnad i genetisk variation i gran betyder inte det att det finns en risk att skogsbruket kan orsaka långtidseffekter. Vi måste noggrant övervaka utvecklingen och vara medvetna om de risker som kommer med exempelvis ett eventuellt införande av klonskogsbruk, där man använder identiska individer av samma träd istället för att så frön eller driva upp plantor från frön”, säger Helena Eklöf i ett pressmeddelande.

Fotnot: Helena Eklöf försvarar sin doktorsavhandling Genetic diversity and differentiation in natural and managed stands of Norway spruce (Picea abies) fredagen den 26 mars vid Umeå Universitet.