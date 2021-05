Apple-träd ska göra företaget koldioxidneutralt

Tillsammans med miljöorganisationen Conservation International och investmentbanken Goldman Sachs startar Apple en fond för att ta bort koldioxid ur atmosfären. Även om Apple själva gjort sig kända för högteknologiska produkter kommer de använda en äldre teknik för att öka koldioxidupptaget, nämligen trädplantering.

”Naturen ger några av de bästa verktygen för att ta bort kol ur atmosfären. Skogar, våtmarker och ängsmark tar upp kol från atmosfären och lagrar det permanent i jorden, sina rötter och grenar”, säger Lisa Jackson, chef för miljö, policy och sociala initiativ hos Apple, i ett pressmeddelande.

Satsar 1,7 miljarder

Fonden på 200 miljoner dollar, motsvarande 1,7 miljarder kronor, är en del av Apples arbete med att göra företaget koldioxidneutralt till 2030. Genom att bland annat återbeskoga savannområden i Kenya är målet med fonden att permanent lagra in minst 1 miljon ton koldioxid per år från atmosfären.

Apple skulle i så fall nå en inlagring motsvarande 0,6 procent av den koldioxid som varje år tas upp av skogen i Sverige. Det totala koldioxidupptaget i svensk skog beräknas i en rapport från Skogforsk till 170 miljoner ton koldioxid per år, bland annat tack vare plantering av drygt 370 miljoner skogsplantor om året. Men inga träd lever för evigt, och borträknat årlig avverkning återstår motsvarande 35 miljoner ton koldioxid per år som lagras in i Sveriges ökande skogsförråd.

Hur stora utsläpp av koldioxid som användningen av Apples produkter ger upphov till framgår inte av pressmeddelandet, men det beror naturligtvis också på hur energin som driver dem produceras.

Apple hade under fjolåret en omsättning på 274,5 miljarder dollar, eller motsvarande 52 procent av Sveriges BNP 2019.