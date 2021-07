Skjut upp besluten om vattendirektivet

Riksdagen införde 2003 vattendirektivet i svensk lagstiftning. Det bygger på EU:s ramdirektiv för vatten. Sverige har att som enda EU-land valt genomföra ramdirektivet för vatten med tvingande miljökvalitetsnormer för ekologisk status medan alla andra länder i enlighet med direktivets författningar styr åtgärdsarbetet mot ekologiska miljömål. För så kallade prioriterade ämnen, det vill säga miljögifter, tillämpar Sverige som alla andra tvingande miljökvalitetsnormer.



Sverige delades in i fem vattendistrikt. Ansvariga för förvaltningen inom varje vattendistrikt blev fem länsstyrelser - vattenmyndigheterna. De har ett eget beslutsorgan - vattendelegationerna. Dessa består av runt tio sakkunniga ledamöter utnämnda av regeringen. Flertalet av dessa utgörs av tjänstemän från länsstyrelserna, men det finns även sakkunniga med erfarenheter från kommunal och annan verksamhet.



Myndigheterna ska analysera den miljömässiga statusen för vattnet, utforma miljökvalitetsnormer och med ledning av dem upprätta åtgärdsprogram. Dessa blir juridiskt bindande för kommuner och myndigheter. Vattenmyndigheten upprättar även en förvaltningsplan och kontrollerar att åtgärdsprogrammen efterlevs.



Nyligen avslutades remissrundan för de juridiska styrdokumenten. Hur dessa ska se ut beslutas under december 2009. Remissvaren kan man sammanfatta så här:

* Det saknas möjligheter till ansvarsutkrävande eftersom det är tjänstemän och inte politiker som ska stå för besluten om status och åtgärder.

* Det saknas system för hur avvägningen ska ske gentemot andra intressen.

* Det saknas möjlighet att överklaga besluten i domstol för den som blir berörd av åtgärdsplanerna.

* Det saknas klara besked om vad kostnaderna för samhället i stort blir av förslagen till normer och åtgärdsprogram. Det är heller inte klart vem som ska betala för åtgärderna.



För mig som riksdagsledamot är remissvaren mycket viktiga och det finns fortfarande tid att rätta till felaktigheter i systemet. Därför föreslår jag i en motion till riksdagen följande: vi bör skjuta upp besluten i vattenmyndigheterna för att skaffa oss rådrum. Därefter bör vi se över beslutsgången och vilken instans som ska fatta beslut av denna kaliber. Andra länders regeringar har själva valt att fatta dessa beslut, och jag anser att detta verkar rimligt att så sker även i Sverige under denna första cykel.



Det viktiga är att beslutsfattarna måste ha en skyldighet att väga besluten om åtgärder enligt vattendirektivet gentemot andra viktiga samhällsmål. Hur ska man exempelvis se på ickeförsämringskravet i ett vattendrag? Kan en ort få ett ökat antal invånare som med naturnödvändighet leder till att det kommunala reningsverket totalt sett ökar sina utsläpp på grund av ökad volym men med bibehållen reningsgrad? Hur blir det i gränszonerna? Får man minska sin påverkan i ett vattendistrikt om man då tvingas till en mindre ökning i ett annat?



Vi bör även ändra normer till mål för att ha handlingsfrihet om eller när det visar sig att det inte är möjligt att genomföra allt till den tid vi lovat. Det är mycket lättare att gå till EU och säga att vi inte uppnått ett mål än en norm.



Sven Yngve Persson

Riksdagsledamot (M)

Bjuv