Skilda synsätt i Köpenhamn

Samtidigt växer frustrationen på många håll över att skogsfrågan och REDD hamnar i bakvattnet.

- Ett avtal i Köpenhamn är fundamentalt också för att REDD ska bli en framgång, sa Stewart Maginnis, från IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, på tisdagen.



Efter en veckas framgångar riskerar REDD nu att offras som ett resultat av bristen på framgång i den övergripande överenskommelsen, hävdade Stewart Maginnis.



Enligt en ny studie, som gjorts av IUCN, konstateras att intäkterna från jordbruk och boskapsskötsel på avskogad mark i länder som Indonesien och Brasilien är så små att pengar från REDD är ett attraktivt alternativ. Men hur dessa pengar ska överföras, via fonder eller med en mer marknadsmässig lösning finns det ännu ingen officiell text om.



Joshua Bishop, chefsekonom vid organisationen, säger att det visar på att förutsättningarna för att det som kallas REDD-plus är en framgågnsrik väg för att minska utsläppen av växthusgaser.



Men i de officiella förhandlingarna hörs inte så mycket om skog, trots att en hel uppsjö av organisationer, stater och forskare fortfarande hävdar att stopp för avskogning och pengaröverföring till ett hållbart skogs- och jordbruk är den snabbaste vägen att minska koldioxidutsläppen.



Vid fem-tiden i dag börjar förhandlingarna mer officiellt på ministernivå även om flera ministrar varit engagerade sedan förra veckan här på Bella Center i Köpenhamn.



Det talas fortfarande mycket om olika siffror och förvirringen är stundalts stor om hur mycket de olika länderna faktiskt har åtagit sig att minska sina utsläpp.



USA:s chefsförhandlare Todd Stern, hävdade att de amerikanska minskningarna av koldioxidutsläppen kommer att ha minskat med 80 procent till 2050. I princip är man då på samma nivå som EU.

- Vi kommer att minska med 20 procent per decennium, sa Todd Stern.



Andreas Carlgren uttryckte, som representant för EU, på sin presskonferens att USA måste ge ett bättre bud.

- Vi måste förhandla om en överenskommelse inom 48 timmar konstaterade han och pekade ännu en gång ut USA och Kina som nyckelländer.

- De står för 50 procent av utsläppen.



USA lyckas dessutom få det till att man har ett bättre bud än EU om räknar från 2005 till 2020. Då innebär USA:s bud 17 procent, medan EU:s bud omräknat från 1990 bara innebär 13 procent.



I korridorren möter jag Boubaca Deubete från Mali med en tydlig vit knapp på kavajen där det står Kyoto.

- Kyoto ska gälla först, säger han. Bakom det står alla de afrikanska länderna och G77.



USA, som inte har skrivit under Kyotoprotokollet vill inte blanda in det i förhandlingarna, de fattiga länderna vill ha det kvar i botten, vid sidan om ett nytt avtal och EU vill att de viktigaste delarna i Kytoprotokllet ska förhandlas in i ett nytt avtal.

Så här långt verkar det vara en tuff uppförsbacke på vägen mot ett avtal i Köpenhamn Dan Birgerson