Skevik satsar på egna djur

Nu skaffar gården egna djur för att stärka den biologiska mångfalden i området samt för att producera eget kött till sina hotell- och konferensgäster, rapporterar sajten Meetings International.

Unik kvalitet

Lokalt slakteri

Förutom hedemorahönorna som flyttade in på Skeviks Gård i somras flyttar ytterligare olika sorters svenska utrotningshotade lantrasdjur in på gården, exempelvis rödkullor (kor), klövsjöryor (får) och linderödsgrisar.– Lantrasdjur har en unik kvalitet och karaktäristisk smakrikedom, säger köksmästaren Manuel Svensson.Djurhållningen sker i samarbete med företaget Kossorna i Skogen AB, som tillsammans med Nacka Kommun bedriver en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.Djuren kommer att hållas på Skeviks marker och i anläggningens stall.Vintertid kommer de att gå i lösdrift med fri utfodring och möjlighet att gå ut och in som djuren själva önskar.Slakten kommer i första hand att ske i samarbete med det lokala och småskaliga slakteriet Ö-Slakt på Värmdö.