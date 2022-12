Skenande vindkraftverk stoppat

I vanliga fall brukar vindkraftverk stängas av vid kraftig blåst, eftersom de inte klarar alltför hårda vindar.

Risk att rotorn skule lossna

"Extremt ovanligt"

SMHI nedgraderar

Smärre strömavbrott

Tåg drabbades

Men den här gången tycks något ha gått snett.På grund av risken för att rotorn skulle slitas loss fick all trafik i området kring Östra Ringvägen i Olofström stängas för trafik, enligt lokala medier.Larmet gick vid 12.30-tiden, sedan företaget som äger vindkraftverket upptäckt att det var något som inte stod rätt till med vindsnurran.Kraftverket stod och vibrerade och räddningstjänsten bedömde risken för att vingarna skulle lossna som överhängande.Men på eftermiddagen lyckades tekniker, som kallats till platsen, få stopp på snurran.Alla avspärrningar är nu öppna igen, enligt Jonas Petersson, som är räddningschef i beredskap.- Ett skenande vindkraftverk är extremt ovanligt, säger han till Sveriges Radio Blekinge.Blekinge drabbades även av ett omfattande strömavbrott.Närmare 1 500 av Eons kunder på Listerlandet har förlorat strömmen.Från Skåne rapporteras avbrott från närmare 800 abonnenter.Stormen Svea drabbade Sverige med full kraft på fredagen.Stormstyrka uppmättes under förmiddagen på flera håll längs Västkusten, exempelvis på Måseskär utanför Orust där vindstyrkan var mer än 25 meter per sekund.Nu verkar det dock som att den värsta blåste börjar avta.Sedan stormen Svea nått sin västsvenska kulmen vid lunchtid har dock varningsnivån sänks till klass 1-varning för just västra Sverige.Under eftermiddagen rasade vindarna vidare mot Öland och Gotland, där varningsklass 1 gällde.Vid 14-tiden blåste det 21 meter i sekunden på Ölandsbron och än mer ute på Öland.Destination Gotland ställde in avgångarna på eftermiddagen och kvällen mellan Visby och Oskarshamn, rapporterar nyhetsbyrån TT.Ovädret har orakat ett antal strömavbrott på västkusten.Enligt kraftbolaget Fortum handlar det dock inte om några omfattande avbrott.- En del mindre fel har inträffat, när grenar blåst ner och hamnat på ledningarna. Vi har än så länge klarat oss undan större avbrott, säger Ola Mossberg, störningsledare på Fortum Distribution, i ett pressmeddelande.Flera tågsträckor drabbades, bland annat mellan Helsingborg och Teckomatorp och mellan Uddevalla och Herrljunga.Enligt Trafikverket kommer flera sträckor i Småland att vara stängda för trafik även under lördagen, såsom Nässjö–Hultsfred och Halmstad–Värnamo.