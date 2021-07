Skattereglerna gynnar de rikas köp av jord

De viktigaste skattesatserna i vårt skattesystem är:

- 30 procent för kapitalinkomster.

- 45 procent, inklusive egenavgifter, gäller vid "låga" inkomster av näringsverksamhet.

- 65 procent gäller vid riktigt "höga" inkomster av näringsverksamhet.

Vid räntefördelningen kan en del av företagarens inkomst räknas som inkomst av kapital. Beloppet är ett schablonmässigt beräknat "eget kapital", multiplicerat med en schablonmässig ränta. Denna är cirka 8 procent, vilket används i beräkningarna.



Om en person satsar 10 miljoner egna kronor (det vill säga inte lånade) vid köp av en jordbruksfastighet får han, varje år, beskatta 8 procent härav, 800 000 kronor, som inkomst av kapital.

Finns två företag, ett konsultföretag och ett jordbruksföretag, läggs företagen samman vid beskattningen, och en eventuell förlust i jordbruket kvittas mot överskottet i konsultföretaget. Räntefördelningen sker i det "sammanslagna" företaget.

Exempel:

En person har ett konsultföretag som ger ett överskott på 2,3 miljoner kronor. I relevant intervall är skatten 65 procent. Han köper, med medel tidigare placerade i obligationer, en fastighet för 10 miljoner kronor. Han är en usel bonde, den årliga förlusten är 400 000 kronor.



Vid beskattningen medför förlusten i jordbruket att den sammanlagda inkomsten sjunker med 400 000 kronor. Skatten sjunker med 0,65 x 400 000 = 260 000 kr. Förlusten efter skatt är 140 000 kr. (1)

Räntefördelningen medför att 800 000 kr av överskottet i konsultföretaget kan beskattas med skattesatsen 30 procent. 0,30 x 800 000 = 240 000 kronor.

Utan räntefördelning hade skatten blivit 0,65 x 800 000 =520 000 kronor. Skattelindringen blir 280 000 kronor! (2)



Kalkylen enligt (1) var en förlust på 140 000 kr. Skattelindringen på 280 000 kr enligt (2) vänder resultatet till ett överskott på 140 000 kronor.

Konkurrenten om gården var en "genuin" bonde. Han var så effektiv att överskottet årligen skulle bli 350 000 kronor. Banken ville ha 4 procent i ränta. Då räckte inte 350 000 ­kronor till att förränta 10 miljoner kronor!

Jakt och status:

Om en bonde hyr ut jakten för 100 kronor per hektar och räntan är 5 procent, förräntas 2 000 kronor. Jakt, status etc är skattefria förmåner. En höginkomsttagare, som jagar själv, kan betala hela 5 714 kronor per hektar för jakten. Vid räntan 5 procent blir räntekostnaden 285,70 kronor årligen. Räntan är avdragsgill och skattereduktionen blir 185,70 kronor.

Sammanfattning:



Jag menar att skattefördelarna genom kvittningsmöjligheterna, räntefördelningen och avdragsrätten för räntor från köp av jaktmöjligheter och status, förklarar många av de köp av jordbruksfastigheter som genomförts. En höginkomsttagare i en annan bransch, men som är en riktigt usel bonde, konkurrerar ut den genuine, effektive bonden.



Sune Håkansson

Blekinge Tekniska Högskola