Skatterabatt på gödning räddas av specialavtal

Skatten på konstgödsel slopas efter årsskiftet och det har gjort att marknaden under hösten har varit död.



Alla väntar med att köpa tills skatten försvinner. Lantmännen, som såg ett problem med att leverera allt på en gång efter nyår, har nu hittat en väg att trots allt kunna leverera under hösten. Gödningen läggs i ett så kallat konsignationslager på gården.

- Vi äger varan fastän den ligger ute hos lantbrukaren, säger Micael Sundström, marknadschef på Lantmännen Lantbruk.



- Sedan fakturerar vi efter årsskiftet.



Enligt Lantmännen finns det ingen risk att förfarandet bryter mot skattelagstiftningen.

- Vi har varit i kontakt med Skatteverkets jurister och fått klartecken att det är fullt möjligt att göra så här.



Ni har fått ett förhandsbesked från Skatteverket?

- Ja, det kan man säga.



Med lösningen om konsignationslager har Lantmännen kunnat sälja konstgödsel igen.

- Det rullar in order, säger Micael Sundström, som dock konstaterar att försäljningen försenats med en och en halv månad.



Lagringen hos bönderna kommer att öka kostnaderna för Lantmännen eftersom de inte får betalt förrän efter nyår.

- Vi får något ökade kostnader, men det måste vägas upp emot att vi skulle få en enorm anstormning. Torbjörn Esping