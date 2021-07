Skaraborgspotatis stora förlorare i Topp-konkurs

Livsmedelsföretaget Topp i Brålandas konkurs ger känningar för Skaraborgspotatis. Cirka 4000 ton potatis av höstens skörd var öronmärkta för Topp, delar av den mängden har redan levererats.

Om leveranserna kommer att betalas och med hur mycket är nu osäkert.

- En hel del av det vi levererat under hösten är obetalt. En del är ekologisk potatis så det drar i väg ganska rejält, säger Bertil Jonsson.





Resultatet påverkas

Tappar produktion

Skaraborgspotatis omsätter årligen mellan 50 och 60 miljoner kronor. Bertil Jonsson konstaterar att bolaget kan ta förlusten men att resultatet kommer att påverkas. Aktiebolaget har brutet räkenskapsår så först om ett halvår märks nivån på förlusterna - om konkursförvaltarens arbete är färdigt.Skaraborgspotatis aktieägare består av 40 större potatisodlare i området. Bolaget har 30 000 ton potatis på kontraktsodling efter skörd 2010. En del av skörden var tänkt för Topp i Brålanda men måste nu hitta annan köpare. Tur i oturen är att potatisbranschen just den här säsongen räknar med potatisbrist i vår. Potatisen kommer att kunna säljas trots konkursen.- Men en aktör kommer att vara borta även de år då vi har ett överskott på marknaden. Vi riskerar att tappa en industriell produktion av en vara som vi har en betydande mängd av i området. Här finns få industrier som köper industripotatis.På sikt befarar Bertil Jonsson att potatisarealen i Skaraborg påverkas. Möjligheten att leverera lokalt är viktig.- Man kan inte producera om det inte finns köpare. Vi levererar mycket potatis till Stockholmsområdet men det blir en helt annan fraktkostnad.Precis som andra fordringsägare inväntar nu Skaraborgspotatis styrelse resultatet av konkursförvaltarens arbete. Särskilt intressant är kapitalflödet under den senaste tiden.- Vi konstaterar att betalningen för ärtskörden skulle ske i slutet av december månad. Det innebär att de rimligen måste ha sålt en stor del av skörden, fått in pengarna men ändå inte haft likviditet. Marianne Persson