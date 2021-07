Skånska fladdermöss bar på antikroppar mot rabies

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt,SVA, var fyndet väntat. Det leder inte till förändrade regler för hantering av fladdermöss eller vad gäller skyddsåtgärder vid kontakt med fladdermöss.



Fynden av antikroppar visar enligt SVA att djuret tidigare stött på det virus som orsakar fladdermusrabies. Däremot har inte själva viruset hittats hos någon svensk fladdermus.



En utökad övervakning av sjukdomen sedan 2008 där SVA samarbetar med Smittskyddsinstitutet och Naturvårdsverket innebär att även levande fladdermöss fångas in för provtagning. De åtta fladdermöss som bar på antikroppar fångades in i Svenstorp, Stockamöllan och Ellinge och var av arten vattenfladdermus.



Under 2010 planerar SVA för provtagning på levande fladdermöss i Uppland samt på döda djur från hela landet.

- Förutom att påvisa och identifiera virus hos svenska fladdermöss finns det ett behov av att kartlägga hur vanligt förekommande infektionen är i olika delar av landet, i olika livsmiljöer och bland olika fladdermusarter, säger Louise Treiberg Berndtsson, tf chef för enheten för virologi vid SVA, i en kommentar.ATL.nu