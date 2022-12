Skånsk lantbrukare siktade varg utanför Kävlinge

I början av juli rapporterade Skånska Dagbladet om att länsstyrelsen hade fått in två observationer av varg i Skåne.

Sågs på nära håll

Sprang från en gård

Lantbrukaren Ingemar Larsson uppger nu för tidningen att han sent i lördags kväll såg en varg springa över en mindre väg i närheten av Stora Harrie, strax öster om Kävlinge.– 30-40 meter framför bilen sprang den över vägen. Det gick snabbt, men jag är bombsäker på att det var en varg, ingen tvekan om saken. Den var brun på ryggen och ljusare på underdelen. Den hade bakåtlutade öron och hade ett kraftigt bogparti och går inte alls att jämföra med en schäfer. En hund med ett så kraftigt bogparti hade inte kunnat röra sig så snabbt, säger Ingemar Larsson till tidningen.Han tillägger att djuret kom springande från en gård i närheten och att det sedan tog sig vidare ut på ett rapsfält.– Det är jättebra om vi får in bilder. Men bara att anmäla är bra, ju fler anmälningar vi får in desto troligare är det att en varg uppehåller sig i området, säger Krister Henriksson, tillsynsman på länsstyrelsen, till SkD.