Skånetimmer höjer priset

Till det kommer en certifieringspremie på 20 kronor per m3to. Det nya grundpriset för grantimmer och talltimmer blir 735 kronor per m3to respektive cirka 700 kronor (Skånetimmers granprislista tar inte hänsyn till klassning eller längd utan har ett fast grundpris.).



I ett pressmeddelande skriver företaget att de har ett stort behov av timmer och att de vill komma bort från det 2-prissystem som rått under hösten.



Skånetimmer har sågverk i Skåne och Småland och hanterar cirka 700 000 kubikmeter fast under bark (m3fub) per år. ATL.nu