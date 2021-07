Skånemejerier ska dubbla omsättningen

.

Omsättningen ska öka från dagens 3,3 miljarder kronor till 6,6 miljarder kronor 2013.

Den strategi som Skånemejeriers styrelse beslutade om innebär också att invägningen av mjölk ska öka med minst 100 miljoner kilo på tre år. Dessutom ska föreningen satsa mer på juicer och fruktdrycker samt växa genom att köpa fler livsmedelsföretag.



På tre år ska Skånemejerier ha en utbetald betalningsförmåga, avräkningspris plus utbetalt individuellt kapital, på 4 kronor per kilo konventionell mjölk.

- Vi föreslår stämman att vi på fem år ska betala ut 300 miljoner i insatsemission, det vill säga 60 miljoner kronor om året i insatsemission, säger Anders Olsson som är ordförande i Skånemejerier.



Genom att öka det individuella ägandet vill Skånemejeriers styrelse skapa ett större engagemang och intresse för ägarskapet bland medlemmarna.



Under år 2010 har Skånemejeriers utbetalda betalningsförmåga varit 3,52 kronor per kilo mjölk för konventionell mjölk och 5,26 kronor för Kravmjölk till den enskilde leverantören. Budgeten för år 2011 innebär att föreningen som utbetald betalningsförmåga siktar på 3,57 respektive 4,99 kronor per kilo mjölk.



En del av strategin är att öka marknadsandelar både i Sverige och i Danmark.



Skånemejerier ägs av cirka 600 mjölkbönder. 57 nya medlemmar beviljades inträde i Skånemejerier från den 1 januari. Med dem kom ett tillskott på 50 miljoner kilo mjölk.Birgitta Sennerdal