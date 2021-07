Skånemejerier på offensiven

I veckan stod det klart att Skånemejerier utnyttjar en del av sin kassa efter försäljningen av hälsodrycken Proviva till nya köp. Allt i syfte att garantera sina ägare ett bra avräkningspris.



Först införlivades den numera världsberömda grek-turkiska yoghurten från Lindahls mejeri i koncernen. I går stod det klart att Skånemejerier köper Östgöta Mjölk AB, ett företag som gjort succé med lokalproducerad mjölk och ägs av sju mjölkproducenter i Östergötland.





Strategi

En succé

Utländsk mjölk

-De har tagit en position på den östgötska marknaden och vi vill vara med och utveckla företaget, förklarar Skånemejeriers vd, Björn Sederblad den oväntade affären.Men köpet följer också den strategi Skånemejerier har etablerat det senaste året i ett, som Björn Sederblad själv kallar, krig om avräkningspriset.Med östgötamjölk i stallet kan skåningarna, förutom på hemmaplan, erbjuda närproducerad mjölk i Blekinge, Småland, Västergötland och Östergötland.Det lilla östgötaföretaget har lyckats över förväntan med att nå ut med sin mjölk till konsumenterna. De sju gårdarna, som tillsammans producerar runt 25 miljoner kilo mjölk per år, har gjort mycket av arbetet själva, men sedan ett drygt år har det funnits en externt tillsatt ordförande, Claes Göran Österlund.-Det är bönderna som ska synas. Det är de som har gjort en resa genom att kliva av den store (Arla) och etablera den lille på marknaden i Östergötland, säger han.Spårbarhet ned på gårdsnivå från den enskilda osten i butiken har uppenbarligen varit ett försäljningsargument som gått hem.Nu är det är dags att ta nästa steg i utvecklingen. Varu-märket är satt på kartan och man har släppt en del nya produkter.-Det är tufft att vara bonde, ett heltidsjobb. Med Skånemejerier i ryggen kan mjölkbönderna fortsätta att koncentrera sig på mjölkproduktionen och sina djur, säger Claes Göran Österlund.Än så länger processas östgötamjölken på Emåmejeriet i Småland. Men med de expansionsplaner som nu öppnas i Östergötland tyder mycket på att det kan bli aktuellt med ett helt nytt mejeri för östgötamjölken.Många mjölkbönder klappar redan på porten och Claes Göran Österlund tror att man kommer att ta hand om cirka 100 miljoner kilo mjölk inom något år. Det innebär minst några tiotal mjölkbönder ytterligare.Två affärer med helt olika riktning under samma vecka visar ett Skånemejerier på stark offensiv. Genom köpet av Lindahls Mejeriprodukter AB kommer Skånemejerier dels över ett marknadsledande varumärke, dels får man tillgång till utländsk mjölk utan att fläcka ned Skånemejeriers tydliga profil som ett mejeri med närproducerade råvaror.-Vi hymlar inte med att Lindahls kommer att fortsätta med tysk mjölkimport, säger Björn Sederblad.I Östergötland har nu Skånemejerier fått in en spelare bakom fiendens linje. Grundarna av Östgöta Mjölk kom från Arla och risken är uppenbar att fler kommer att följa efter.Dan Birgerson