Skånemejerier höjer priset

I ett pressmeddelande skriver företaget att höjningen gäller från 1 november.

- Höjningen innebär att de skånska mjölkföretagen nu kan nå upp till en inkomst som börjar närma sig tre kronor per kilo mjölk. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning i arbetet med att förbättra den dåliga lönsamheten. Men, det är fortfarande en för liten höjning för att vi ska kunna prata om lönsamhet i mjölkproduktionen, konstaterar styrelsens ordförande Anders Olsson.



29 september höjde Skånemejeriers styrelse kontraktspriset med 10 öre per kilo mjölk och i juli fick mjölkbönderna ett så kallat marknadstillägg på 20 öre per kilo.



- Vi var utsatta för en mycket hård prispress av våra konkurrenter i vintras, vilket resulterade i att vi förlorade flera stora kontrakt. Men tack vare att våra trogna konsumenter fortsatte att efterfråga vår skånska mjölk, fick vi tillbaka flera förlorade affärer, konstaterar vd Björn Sederblad.



För att ytterligare förbättra lönsamheten i företaget arbetas det nu intensivt med att öka produktiviteten i anläggningarna.

- Det ser ljust ut för oss just nu, mejerierna kör för fullt och vi har fått flera nya kontrakt och har därför under året nyanställt närmare 50 medarbetare. Det känns extra bra att så här i slutet av året konstatera att vi slapp säga upp 25 medarbetare i våras, konstaterar Björn Sederblad. ATL.nu