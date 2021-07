Skakig tid för vetepriset - risk för nya ras

Efter några veckors sjunkande spannmålspriser bröts trenden av att det amerikanska jordbruksdepartement, USDA, i förra veckan drog ner den förväntade skörden av majs samtidigt som förbrukningen ökar jämfört med tidigare. Noteringarna på börserna i Paris och Chicago gick kraftigt uppåt. Orsaken är att majs är en viktig gröda som påverkar priserna på den övriga marknaden.



Lantmännens aktuella marknadsnotering, spotpriset på kvarnvete, har ökat med cirka 10 kronor på en vecka och var i fredags 177 kronor per deciton. Därmed har en del av prisnedgången den senaste månaden hämtats tillbaka, men fortfarande ligger de svenska priserna långt under priset på börsen i Paris.

- Vi har inte sett samma uppgång i fysiska priser som på börsen, köparna är ganska avvaktande på alla grödor egentligen, säger Per Germundsson på Lantmännen.





Svårt hitta köpare

Tror på uppgång i vår

Handlare i Östersjöområdet har svårt att hitta köpare nu, menar han. Nordafrika, som normalt köper mycket spannmål från Europa, vänder sig främst till Frankrike som är närmare och har ett bättre kvalitetsutfall på skörden än normalt.I Sverige står det nu klart att ungefär 25 procent av kvarnvetet inte klarade kvalitetskraven. Framför allt handlar det om problem med falltalen men även för låga rymdvikter. Sämst blev utfallet i Västergötland och bäst i Mälardalen.Per Germundsson bedömer att marknaden de närmaste två månaderna kan bli skakig.- Jag blir inte förvånad om vi tappar 15-20 kronor i fysisk press, säger han.Till våren är han däremot mer optimistisk att det kan komma en ny prisuppgång. Eftersom de utgående lagren är mindre än man tidigare förutspådde ökar oron över om spannmålen ska räcka till nästa skördesäsong. Därmed kommer det också att bli stort fokus på hur utvecklingen för nästa års skörd går.Malin Eborn