Skadan osynlig tills avverkning

MÅLILLA ATL

Nästan varenda tall är skadad av vilt. Gnagd mitt på stammen och toppskottsbetad av älg och andra hjortdjur. Thomas Johanssons står mitt i hygget på Stora Aby söder om Målilla och pekar.

- Det syns inte mycket på utsidan och om tio år syns knappt skadan alls. Tallskogen kan se normal ut när man går förbi, men om man tittar inuti är det bara skit.





Skadan syns inte

Håll koll

Betesskadan har växt in i tallen och när den avverkas riskerar hela nedre delen av stocken att klassas som vrak med stora ekonomiska förluster som följd.Förutom direkta gnagskador innebär viltets betande av tallskott att trädet också växer mycket sämre.Skogforsks beräkningar på hans gård visar att röjningsytorna med 90-procentiga skador sannolikt kommer att resultera i en total produktionsförlust på drygt 230 kubikmeter, mätt fast under bark (fub), per hektar.Omräknat till ett nuvärde (2 procents ränta) är den minskade intäkten för beståndet 35 300 kronor per hektar.Den minskade intäkten beror på den lägre totalvolymen, ökad massavedsandel och sämre timmerkvalitet.I området är det enligt Thomas Johansson ungefär 8 älgar per 1 000 hektar.Han uppmanar skogsägare att gå runt på sina marker och notera viltskadorna på tallen för att sedan föra in det i skogsbruksplanen.Då vet man inför framtida avverkningar vilka områden som hade mycket skador. Härje Rolfsson