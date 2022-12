Sjunkande vetepriser trots oro i Ukraina

Trots att oroligheterna i Ukraina har spridit sig till den viktiga exportstaden Odessa och att vetets tillstånd i USA har försämrats går vetepriserna ned på börsen i Chicago och Paris.

Mer dåligt vete

Ligger efter

Ny Wasde-rapport

Vete på Matif-börsen med leverans november 2014 ligger i skrivande stund på 206 euro per ton (cirka 1865 kronor per ton).För två dagar sedan slutade det på 208,75 euro per ton. Sedan januari har priserna dock gått upp från nivåer strax över 190 euro per ton.Lantmännens pris på kvarnvete (Kranich) i öst med leverans oktober-december ligger på 1570 kronor per ton.Andelen amerikanskt höstvete som klassas som dåligt eller mycket dåligt var högre i den senaste rapporten från USDA än veckan innan, men tillståndet är totalt sett bättre än förra året.Oklahoma, Texas och Kansas sticker ut med dåliga siffror för vete. I Kansas räknar man med att få den sämsta avkastningen sedan 1996, enligt Argomarkets.Mer majs har såtts i USA än vid samma tidpunkt förra året i landet, men man ligger efter i jämförelse med femårsgenomsnittet.I andra delar av världen är förhållandena generellt goda för odlingen.Regn i Väst-, Centraleuropa och länder kring Svarta havet har skapat goda förhållanden för att grödorna ska växa till.Imorgon kommer Wasde-rapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) som uppskattar världens utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter.Den anses vara extra intressant eftersom det är den första rapporten som ger en prognos för skördesäsongen 2014-2015.