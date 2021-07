Sjunkande priser på maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november kostar 153 euro per ton, cirka 1,46 kronor per kilo. Lantmännens spotpris ligger på omkring 1 krona per kilo.



Enligt Lantmännen är aktiviteten på marknaden låg inom EU. Euron har stärkts igen mot dollarn vilket också minskar det europeiska maltkornets konkurrenskraft på exportmarknaden.ATL.nu