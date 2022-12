Sjunkande dansk smågrisdödlighet

2009 låg smågrisdödligheten på 24,2 procent. Under 2013 hade den sjunkit till 22,3 procent och 2014 sjönk dödligheten till 21,9 procent. Det visar en ny rapport* från SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

Större kullar

Studien visar att även om suggorna återigen får större kullar så har dödligheten bland smågrisarna sjunkit.Mellan 2013 och 2014 har antalet frånvanda grisar per sugga och år ökat i genomsnitt från 30,0 till 30,6.Antalet totalfödda per kull har ökat från 17,1 till 17,3. Och antalet levandefödda grisar per kull har ökat från 15,4 till 15,6.SEGES målsättning är att minska smågrisdödligheten till under 20 procent till 2020.Resultaten är framtagna som ett genomsnitt av bestånden och baseras på data från DLBR SvineIT och AgroSoft i Danmark.