Sjunkande areal kan ge högre priser

De två senaste åren har spannmålsodlingen minskat med totalt elva procent, enligt Jordbruksverkets preliminära siffror från juni 2010. I år har ungefär 78 000 hektar spannmål ersatts med främst vall och träda, men också en stor mängd baljväxter och oljeväxter.



Jämför man med år längre tillbaka är minskningen ännu större. Enligt Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson gjordes räkneexempel inför gårdsstödsreformen 2005 som visade att spannmålsodling skulle ha svårt att hävda sig i längden om den inte gav åtminstone 4 000 kilo per hektar. Den utvecklingen verkar ha slagit in.

- Det finns områden i Sverige som står sig väldigt väl i internationell konkurrens och andra områden som har svårigheter. Det är i områden med svårigheter som vi ser minskningen, allstå Sveriges skogsbygder generellt räknat, säger Harald Svensson.



Sverige har i modern tid haft större export än import av spannmål. Det har hållit priserna nere lite grann på grund av transportkostnaderna till utlandet. Skulle landet inte längre vara nettoexportör vore det troligt att priserna steg.

- Det kanske kan röra sig om ett par tioöringar eller någonting sådant som priset skulle stiga om vi plötsligt skulle bli ett importland, säger Harald Svensson.



Lantmännen skriver i sin delårsrapport att Sverige troligen blir nettoimportör av spannmål i år och att det kan driva priserna uppåt. Utvintring av höstgrödor och varm sommar förväntas ge lägre skördeutfall än normalt.

Svenska Foders spannmålschef Mats Jönsson tror inte att Sverige blir nettoimportör. Hans skördeprognos ligger på 4,7 - 4,8 miljoner ton, jämfört med 5,2 miljoner ton förra året. Det skulle betyda att Sverige har några hundra tusen ton att exportera.



Det Sverige kan behöva importera är framför allt råg, som utvintrat i stor skala.

Mats Jönsson är inte övertygad om att priserna verkligen skulle stiga om Sverige blev nettoimportör.

- Sverige är trots allt styrt av de priser som finns runt omkring oss i mångt och mycket. Vi sätter inte priset på vad tyskarna ska ta för sitt vete, det är ju faktiskt tvärt om, säger Mats Jönsson.



Stora områden kan få betydligt lägre snittskördar än vanligt, men i Skåne, där skörden är i gång så smått, ser grödorna något bättre ut än i övriga landet. Det berättar Robert Kinnander, transportsamordnare på Lantmännen.

- Det är väldigt svårbedömt innan man kommer ut med tröskan, säger Robert Kinnander.



I mitten av innevarande vecka hade sammanlagt knappt 1 000 ton levererats till terminaler i Skåne. Huvuddelen är oljeväxter och tidiga höstkornssorter.

- Vi har inte fått in så mycket att vi är säkra på några kvaliteter och avkastning, säger Robert Kinnander. Tina Andersson