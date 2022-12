Sjuka almar fälls på Gotland

Almsjukan som snabbt kan ta död på ett träd finns på många håll i landet, främst i södra Sverige. Bland annat har Skåne drabbats och även Göteborgsregionen och Mälardalen. På Gotland upptäcktes de första fallen 2005.

Budget på 35 miljoner

– Vi klarade oss undan rätt länge på Gotland. I övriga landet har väldigt mycket alm försvunnit på grund av almsjukan och arter som gynnas av alm har blivit ovanliga i naturen, säger Karin Wågström, projektledare på Skogsstyrelsen.Små försök att bekämpa sjukdomen har gjorts tidigare, men i somras gjorde Skogsstyrelsen en större inventering och nu börjar alltså avverkningen.Allt sker inom ramen för projektet Lifeelmias som beviljats 35 miljoner kronor från EU-kommissionen. Förutom Skogsstyrelsen är bland andra länsstyrelsen på Gotland och Sveriges Lantbruksuniversitet med i projektet.En viktig del av projektet är att skydda de naturvärden som finns inom Natura 2000-områdena på ön.Projektet som startades förra året kommer fortsätta fram till december 2018. Att utrota sjukdomen helt kan bli svårt, men förhoppningen är att bekämpa den så gott det går.– Det krävs ju väldigt mycket för att utrota almsjukan helt, och det kommer säkert kräva mer tid än vi har inom det här projektet. Där får vi se hur vi jobbar vidare efter 2018, men vi kommer ju lära oss väldigt mycket under de här åren och forskningen kanske går framåt. Vi hoppas ju att det kommer fram metoder som gör att vi kan bekämpa almsjukan, säger Karin Wågström.Almsjukan kan smitta på många sätt, dels via almsplintborren, men också via almarnas rötter. Smittan kan också föras vidare genom att ved flyttas eller exempelvis en motorsåg som använts för att såga ett sjukt träd används på ett friskt.