Sjöpung ska bli biogas

Energimyndigheten och EU satsar 24 miljoner kronor för odling av sjöpung i Bohuslän.

Suger i sig födan

Växer snabbt

Målet är att det havslevande ryggsträngdjuret ska användas till produktion av biogas.Enligt Svenska miljöinstitutet, energibolaget Eon och det musselodlingsföretag som deltar i satsningen är energipotentialen stor.– En till två terrawatt-timmar per år skulle innebära en fördubbling av den svenska biogasproduktionen, berättar Kalle Svensson på Energimyndigheten för Vetenskapsradion.Sjöpungar växer naturligt i salta vatten, har en stor förmåga att bygga upp biomassa och saknar blåmusslans hårda skal.De lever på att filtrera plankton och bakterier ur vattenmassan genom sin rörliknande kropp och kan odlas med samma odlingsteknik som används inom musselodlingTillväxthastigheten är cirka två centimeter per månad varför det snabbt uppstår en betydande biomassa.Efter skörd transporteras de till en rötningsanläggning för att bli till biogas.Produktionspotentialen beräknas till minst 0,6 GWh biogas per år från en sjöpungsodling som upptar ett hektar havsyta - uppemot tio gånger mer biogas än vad man kan få fram från en veteåker av samma storlek.Forkningsprojektet, som pågår till 2018, ska bland annat undersöka hur odlingarna påverkas av parasiter.Forskarna ska också ta reda på om sjöpungarna också går att odla i Östersjön för att minska övergödningen.